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В Барнауле в честь 8 марта предлагают дарить женщинам уникальные неувядающие цветы

Цветы на 8 марта — слишком банально? Есть интересная альтернатива! Цветочный магазин BOTANIK подготовил к 8 марта уникальный подарок, который будет радовать ее обладательницу не один год!

Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK

Неувядающие цветы в стекле или цветы в вакууме — это композиция из натуральных цветов и зелени, который были обезвожены по специальной технологии. Цветочные композиции собирают и обрабатывают на фабрике в Тайланде.

Такие цветы не будут вянуть в течение 7 лет.

Цветы в вакууме не требуется никакого ухода, кроме протирания пыли со стекла. Цветы, которые не нужно поливать, разве не заманчиво?

За счет чего цветы в стекле не вянут?

  • Уникальный многоэтапный процесс обработки. Из цветка удаляется влага, что блокирует естественные процессы увядания и позволяет сохранить цветку свой внешний вид на долгие годы;
  • Цветы в вакууме. Цветы находятся внутри стеклянной вазы, крышка которой запаяна, а значит туда не попадают воздух, пыль и влага. Надежная защита от внешних воздействий — вторая ключевая составляющая технологии.

Технология изготовления и отправки отработана годами, поэтому вы можете быть уверены, что композиция будет радовать на протяжении заявленного срока.

Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK
Неувядающие цветы в стекле.
Неувядающие цветы в стекле.
Источник: цветочный магазин BOTANIK

Приходите в цветочный магазин BOTANIK — это всегда большой выбор стильных букетов и композиций, эксклюзивных сувениров и декора для дома. По хорошим, честным ценам, с бесплатной доставкой по центру.

Мы находимся в самом центре города: пр. Социалистический, 119.

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