В барнаульском поселке работали всю ночь, чтобы устранить крупную коммунальную аварию

Повреждение на теплосети диаметром 300 мм произошло на улице Чайковского, 37. Устранением аварии занималось МУП «Энергетик». Долгое время коммунальщики не могли обнаружить место порыва, так как не было очевидного выхода воды наружу.
Место порыва обнаружили в 1.25. Ремонтная бригада заменила 1,5 метра трубы диаметром 325 мм.
За времени аварийных работ температура в домах составила 19−20 градусов.
Напомним, также 13 декабря произошла и другая авария — на Восточном, на улице Маяковского, из-за чего без тепла оставались два многоквартирных дома, школа, два административных здания, а также близлежащие частные дома. Ее устранили к вечеру.