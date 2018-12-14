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В барнаульском поселке работали всю ночь, чтобы устранить крупную коммунальную аварию

Крупную коммунальную аварию в поселке Южном, из-за которой без отопления оставались 8 многоквартирных жилых домов, детский сад и Алтайский политехнический колледж, устранили в 6−20 утра, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула. Через час после этого тепло стало поступать в дома и детский сад.

Коммунальная авария на Южном
Коммунальная авария на Южном
barnaul.org

Повреждение на теплосети диаметром 300 мм произошло на улице Чайковского, 37. Устранением аварии занималось МУП «Энергетик». Долгое время коммунальщики не могли обнаружить место порыва, так как не было очевидного выхода воды наружу.

Место порыва обнаружили в 1.25. Ремонтная бригада заменила 1,5 метра трубы диаметром 325 мм.

За времени аварийных работ температура в домах составила 19−20 градусов.

Напомним, также 13 декабря произошла и другая авария — на Восточном, на улице Маяковского, из-за чего без тепла оставались два многоквартирных дома, школа, два административных здания, а также близлежащие частные дома. Ее устранили к вечеру.

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