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В Белокурихе создадут сеть терренкуров, которых «нет пока даже в Европе»

На курорте Белокуриха, а также в субкластерах «Белокуриха-2» и «Белокуриха-3» создадут многокилометровую сеть новых туристических лечебно-оздоровительных троп (терренкуров). Об этом заявил заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

Белокуриха-2. Лыжно-биатлонный комплекс.
Белокуриха-2. Лыжно-биатлонный комплекс.
Пресс-служба "Курорта Белокуриха"

Олег Акимов,
заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха»:

Таких терренкуров нет пока даже в Европе, где создание трекинговых маршрутов давно стало мощным и популярным трендом. На все маршруты будет, разумеется, свободный доступ.

Акимов сказал, что проект по созданию терренкуров нового типа поддержали в Москве в Агентстве стратегических инициатив. Компания нашла «заинтересованных партнеров» в лице Ассоциации национальных туристических троп и теперь надеется привлечь инвесторов.

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