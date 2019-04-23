В Белокурихе создадут сеть терренкуров, которых «нет пока даже в Европе»

Олег Акимов,
заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании «Курорт Белокуриха»:
Таких терренкуров нет пока даже в Европе, где создание трекинговых маршрутов давно стало мощным и популярным трендом. На все маршруты будет, разумеется, свободный доступ.
Акимов сказал, что проект по созданию терренкуров нового типа поддержали в Москве в Агентстве стратегических инициатив. Компания нашла «заинтересованных партнеров» в лице Ассоциации национальных туристических троп и теперь надеется привлечь инвесторов.