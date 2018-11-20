В чем встречать новый 2019 год земляной свиньи? Модные тенденции вечерних нарядов

Модные стилисты рекомендуют трендовый оттенок желтого «пряная горчица». Это великолепный, насыщенный и экзотичный цвет, добавляющий яркому новогоднему образу шик и харизму. Также отличной альтернативой желтому станет золотой, который сделает женщину звездой новогодней вечеринки. Можно остановить свой выбор на красном, синем, фиолетовом или оранжевом. Однако, выбирая платье в такой цветовой гамме, помните о том, что природные оттенки нужно использовать в ансамбле с золотом, хотя бы в виде акцентов.
Помимо этого, есть еще некоторые рекомендации по выбору модного и стильного лука. Лучшим нарядом для празднования Нового года считается платье. Можно подобрать любой фасон, идеально подходящий вам по фигуре. К примеру, романтичным девушкам подойдут расклешенные и легкие платья, а вот женщинам с волевым характером следует присмотреться к свободному фасону наряда.
Не менее актуальным остается классическое сочетание юбки и блузы. Но при этом можно разнообразить привычный комплект игрой оттенков. Так, выбрав горчичную атласную блузку, дополните ее лимонной пышной юбкой.
Большой популярностью пользуются также брючные костюмы, к которым можно подобрать несколько модных аксессуаров.
Правильно подобрать новогодний наряд очень важно, ведь он должен помочь привлечь счастье, богатство и удачу в новом году!
А в этом году удача обязательно улыбнется, тем, кто найдет свой новогодний образ в ТРЦ Пионер и будет участвовать в розыгрыше ценных призов! Нужно всего лишь обменять чеки на общую сумму 3000 руб. от покупок в торговом центре (кроме гипермаркета ЛЕНТА) на купон и прийти на праздничный розыгрыш 22 декабря в 15.00 на фудкорт ТРЦ Пионер! Там вас будет ждать шоу-программа и подарки к новому году! А главный приз IPHONE X! Приходите, наряжайтесь и выигрывайте!
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram
Организатор Акции: ТРЦ «Пионер», Срок проведения Акции: