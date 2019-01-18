Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
398

В Госдуме предлагают продавать спиртное и сигареты только в специальных магазинах

Продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах предложил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Согласно его законопроекту, вход в такие торговые точки будет запрещен лицам моложе 18 лет, пишет RT.

Алкоголь.
Алкоголь.

В обычных продуктовых магазинах, в случае принятия этого законопроекта, спиртное и сигареты купить будет нельзя. По мысли депутата-«жириновца», это уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будут провоцировать в несовершеннолетних желания попробовать пиво и сигареты.

Андрей Свинцов,
зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи:

До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему.

В таких магазинах, считает народный избранник, нельзя будет продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок. Заведения должны закрываться в ночное время, когда алкоголь уже продавать нельзя, а реализация одних только табачных изделий нерентабельна.

Ранее этот же депутат предлагал родителям рассказывать детям про алкоголь и первыми дать его попробовать. Это, по мысли Свинцова, поможет обезопасить их от отравления некачественной продукцией впоследствии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость