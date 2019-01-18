В Госдуме предлагают продавать спиртное и сигареты только в специальных магазинах

Продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах предложил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Согласно его законопроекту, вход в такие торговые точки будет запрещен лицам моложе 18 лет, пишет RT.

В обычных продуктовых магазинах, в случае принятия этого законопроекта, спиртное и сигареты купить будет нельзя. По мысли депутата-«жириновца», это уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будут провоцировать в несовершеннолетних желания попробовать пиво и сигареты.

Андрей Свинцов,

зампред комитета ГД по информационной политике , информационным технологиям и связи:

До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему.

В таких магазинах, считает народный избранник, нельзя будет продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок. Заведения должны закрываться в ночное время, когда алкоголь уже продавать нельзя, а реализация одних только табачных изделий нерентабельна.

Ранее этот же депутат предлагал родителям рассказывать детям про алкоголь и первыми дать его попробовать. Это, по мысли Свинцова, поможет обезопасить их от отравления некачественной продукцией впоследствии.