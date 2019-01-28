В ПФР рассказали, кто из жителей Барнаула имеет право на «сельскую» надбавку к пенсии

Более 200 жителей Барнаул получили «сельскую» надбавку к пенсии, хотя одной из условий этого — проживание в сельской местности. В отделении ПФР по Алтайскому краю пояснили, почему некоторые жители краевого центра тоже имеют на нее право.

Получили и барнаульцы

«Сельскую» надбавку в размере 1 333 рубля 55 копеек (это 25% плюс к фиксированной выплате, то есть части пенсии) с 1 января получили пенсионеры при соблюдений трех условий.

Проживание в сельской местности.

Стаж работы в определенных должностях и производствах в сельском хозяйстве не менее 30 лет ( список должностей утвержден постановлением правительства РФ .

список должностей утвержден постановлением правительства РФ . Пенсионер не работает.

И вот, как выяснилось, такую дополнительную материальную поддержку получили более 200 барнаульцев.

Где надо жить в Барнауле , чтобы иметь право на надбавку

Получатели сельской надбавки живут в в сельских населенных пунктах, подчиненных администрации города. Вот список, который приводит отделение ПФР по Алтайскому краю.

Поселки Лесной , Пригородный , Новомихайловка , селе Власиха и станции Власиха в Индустриальном районе;

Пригородный Новомихайловка селе Власиха и станции Власиха в Индустриальном районе; поселки Березовка , Землянуха , Казенная Заимка , Научный городок и селе Гоньба в Ленинском районе;

Землянуха Казенная Заимка Научный городок и селе Гоньба в Ленинском районе; поселки Бельмесево , Борзовая Заимка , Конюхи , Мохнатушка , Плодопитомник , Садоводов , Центральный , Черницк , Ягодное , селе Лебяжье и станция Ползуново в Центральном районе.

А вот проживание в поселке Южный Центрального района Барнаула не дает право на указанное повышение фиксированной выплаты, пояснили в ПФР.

Паводок в с. Лебяжье Центрального района Барнаула , апрель , 2015 года. «Народные новости».

Как быть , если не получил надбавки , но на нее имеешь право

Если неработающий пенсионер не получит «сельскую» надбавку до 1 сентября, но считает, что имеет на нее право, то он может самостоятельно обратиться в клиентскую службу управления ПФР с документами о стаже.

Если обращение поступит в Пенсионный фонд до 31 декабря 2019 года, перерасчет ему проведут с 1 января 2019 года. А если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, тогда перерасчет произведут с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.