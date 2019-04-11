Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В популярных приложениях такси нашли опасную уязвимость

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что приложения для заказа такси могут послужить причиной утечки персональных данных, сообщает сетевое издание «Звезда».

Такси.
Такси.
СС0

Приложения оценили по несколькими параметрам. Максимальная планка составляла 5 баллов. В итоге средний показатель программ для Android оказался на уровне 4,15, а для iOS- 3,82. Эксперты обратили внимание на наличие возможной уязвимости, вредоносные программы, а также безопасность передачи и хранения данных.

Для тестирования выбрали такие программы, как «Яндекс.Такси», Uber Russia, Maxim, Gett, «Ситимобил», Rutaxi, «Везет» и Fasten. Выяснилось, что практически половина приложений уязвима для DDoS-атак, что может стать причиной блокировки сервиса.

В такси отметили, что в их программах используют защищенный протокол передачи данных, вся информация хранится в зашифрованном виде. Случаев взлома аккаунтов еще не было, пишут «Известия».

Эксперты сообщают, что не следует заказывать такси при подключении к открытой Wi-Fi-сети. На телефон также стоит установить VPN-клиент.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость