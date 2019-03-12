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12 марта

В Роскачестве рассказали, как выбрать качественные продукты к Великому посту

11 марта начался православный Великий пост. В этот период верующие воздерживаются от пищи животного происхождения. В Роскачестве рассказали, как выбрать качественные крупы и растительное масло для Великого поста-2019.

Крупа
Крупа
СС0

Рис

  • Зерна риса должны быть цельными, одной длины и формы. В упаковке не должно быть шелухи. Хорошо, когда цвет зерен однородный.
  • Обратите внимание на срок годности: чем свежее рис, тем он качественнее.
  • Упаковка должна быть герметичной.
  • Длиннозерный рис можно готовить как самостоятельно блюдо: он не слипается и получается рассыпчатым. Среднезерный рис немного слипается, но с ним блюдо получается более нежным. А круглозерный рис подходит для приготовления пирогов, запеканок, вязкой каши.
  • Шлифованный рис по содержанию витаминов и микроэлементов уступает необработанным сортам.
Трапеза в Великий пост
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова

Гречка

  • Желательно, чтобы ядро гречихи было цельным, не раздробленным.
  • Кроме того, ядра должны быть однородными, насыщенного шоколадного цвета.
  • Чтобы гречка не потеряла полезные свойства, процесс приготовления каши лучше сократить до пяти минут, а затем примерно час настаивать ее.
Трапеза в Великий пост
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова

Растительное масло

  • Рафинированное масло подходит для жарки и приготовления пищи при высоких температурах. Нерафинированное масло больше подходит для салатов.
  • Не стоит обращать внимание на уловки производителей. В их число входят фразы «без консервантов и красителей» (масло в них не нуждается), «первый отжим» (это норма, в этом нет ничего особенного), «содержит витамин Е» (он всегда содержится в масле).
  • Считается, что при холодном отжиме масло сохраняет полезные свойства.
Трапеза в Великий пост
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова
  • У «вымороженного» растительного масла увеличивается срок годности, оно становится прозрачней, а полезные вещества сохраняются.
  • Важно обратить внимание на срок годности продукта. Чем свежее масло, тем вероятнее, что оно не потеряло свежесть и не приобрело прогорклый вкус.
  • Растительное масло необходимо хранить в темных местах. В магазине лучше выбирать масло из глубины полки.
  • Масло не должно быть помутневшим.
  • Не стоит пугаться небольшого осадка в нерафинированном масле (это полезные фосфолипиды).
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