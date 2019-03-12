В Роскачестве рассказали, как выбрать качественные продукты к Великому посту

Рис
- Зерна риса должны быть цельными, одной длины и формы. В упаковке не должно быть шелухи. Хорошо, когда цвет зерен однородный.
- Обратите внимание на срок годности: чем свежее рис, тем он качественнее.
- Упаковка должна быть герметичной.
- Длиннозерный рис можно готовить как самостоятельно блюдо: он не слипается и получается рассыпчатым. Среднезерный рис немного слипается, но с ним блюдо получается более нежным. А круглозерный рис подходит для приготовления пирогов, запеканок, вязкой каши.
- Шлифованный рис по содержанию витаминов и микроэлементов уступает необработанным сортам.
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова
Гречка
- Желательно, чтобы ядро гречихи было цельным, не раздробленным.
- Кроме того, ядра должны быть однородными, насыщенного шоколадного цвета.
- Чтобы гречка не потеряла полезные свойства, процесс приготовления каши лучше сократить до пяти минут, а затем примерно час настаивать ее.
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова
Растительное масло
- Рафинированное масло подходит для жарки и приготовления пищи при высоких температурах. Нерафинированное масло больше подходит для салатов.
- Не стоит обращать внимание на уловки производителей. В их число входят фразы «без консервантов и красителей» (масло в них не нуждается), «первый отжим» (это норма, в этом нет ничего особенного), «содержит витамин Е» (он всегда содержится в масле).
- Считается, что при холодном отжиме масло сохраняет полезные свойства.
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова
- У «вымороженного» растительного масла увеличивается срок годности, оно становится прозрачней, а полезные вещества сохраняются.
- Важно обратить внимание на срок годности продукта. Чем свежее масло, тем вероятнее, что оно не потеряло свежесть и не приобрело прогорклый вкус.
- Растительное масло необходимо хранить в темных местах. В магазине лучше выбирать масло из глубины полки.
- Масло не должно быть помутневшим.
- Не стоит пугаться небольшого осадка в нерафинированном масле (это полезные фосфолипиды).