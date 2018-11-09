В России хотят урезать число алкогольных магазинов

В национальный проект «Демография» могут войти новые лимиты на магазины, торгующие алкоголем. Их количество будет определяться из расчета 50 точек на 100 тысяч населения. Сейчас их 120. Мера должна в том числе способствовать увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет, пишут « Известия ».

Инициатива изложена в программе «Укрепление общественного здоровья» и предполагает сокращение потребления россиянами алкоголя, табака и других вредных веществ. В документе сказано, что это ключевые источники предотвратимой смерти.

Чтобы лимитировать количество точек продаж, программа предусматривает сокращение количества лицензий на продажу алкоголя и табака. Разработчики ссылаются на то, что, например, в Скандинавии на 100 тыс. населения приходится только 15 магазинов с такой продукцией.

Если предложение войдет в проект «Демография», то количество точек продажи алкоголя и табака в России сократится в 2,5 раза.

Проект находится в компетенции Минздрава. Минпромторг от комментариев воздержался. Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сообщил, что доля продажи алкоголя в розничных магазинах составляет от 10 до 20% (в кризис до 25%). Молока и свежих овощей и фруктов — 10%.