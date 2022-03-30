В России может появиться магазин приложений NashStore для Android

Как рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, на первом этапе платформа будет больше похожа на витрину приложений, чем на полноценный магазин: приложения нельзя будет скачать «в один клик».
Какие приложения будут доступны в мае, пока не уточняется, но известно, что в приложениях в основном заинтересованы финансовые и банковские сервисы.
Щельцин заявил, что они ведут переговоры с Google о российском аналоге Play Market — и рассчитывают на успех.
«Обычно Android жестко сотрудничает с контрагентами и производителями сотовых телефонов: те не могут устанавливать свои приложения, но сейчас уже возможны компромиссы. Чтобы не терять российский рынок, Android пойдет на то, чтобы одобрить российский магазин», — цитируют директора РБК.
Напомним, ранее Google запретил россиянам покупать приложения в магазине Play Market.