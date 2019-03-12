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12 марта
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Российские военные уже начали строить суверенный интернет

В российской армии началось строительство суверенного интернета, который получил название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап создания этой закрытой системы обмена цифровой информацией должен завершиться уже в конце 2019 года, пишут «Известия». А полностью она будет готова через два года.

Военные командно-штабные учения.
Военные командно-штабные учения.
Минобороны

Внутри МТСС создадут собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику.

Этот интернет не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих ее с Всемирной паутиной, рассказали в Минобороны. Вся важная информация будет храниться на серверах Минобороны. Кроме того, планируется, что МТСС позволит организовать скоростную передачу практически любого объема информации на всей территории страны с использованием технологии Big Data.

Опыт построения военной сети пригодится для создания и национального суверенного интернета, считают опрошенные изданием эксперты. МТСС можно будет также использовать в народном хозяйстве, например для системы закупок и контроля качества продукции.

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