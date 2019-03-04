В Рубцовске обрушился главный канализационный коллектор

Специалисты после жалоб горожан выяснили, что произошло обрушение главного канализационного коллектора диаметром 1000 мм, пишет rubtsovskmv.ru.
На пораженном участке расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы.
Во время работ проезд личного транспорта граждан будет осуществляться по особой схеме после согласования с ГИБДД, общественный транспорт будет ходить без изменений маршрутов.
На все работы потребуется не меньше двух недель.
В настоящее время подключена дополнительная насосная станция, которая перекачивает отходы жизнедеятельности в параллельный коллектор.
5 марта Рубцовск в прибудут специалисты, которые займутся проведением работ методом горизонтально направленного бурения.
Аварийный коллектор был проложен в 1965 году, на сегодняшний день его износ составляет 100%. Верхний свод обрушается от газовой коррозии, считают специалисты.