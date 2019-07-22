В Сайрамском районе Казахстана строят теплицу на 20 гектар.

Вначале он побывал в с. Манкент, где знакомился с работой TOO «Нурым Груп». Отсюда каждый год отправляют на экспорт около 5 тысяч тонн мяса. В товариществе создана откормочная база, позволяющая содержать 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Здесь есть и свой комбикормовый цех. В настоящее время поголовье насчитывает около 6 тыс. голов КРС. Тут смогли организовать умную ферму с полным циклом производства мясной продукции. Это предприятие только в Иран экспортирует около 2 тысяч тонн мяса, а также насыщает качественной говядиной внутренние рынки Казахстана.

С.Ертаев, руководящий этим предприятием, рассказал, что данное хозяйство обеспечивает работой более полусотни жителей. В перспективе — постройка в г. Арыси еще одной откормочной площадки на 20 тыс. голов. Он акцентировал внимание на актуальности вопросов с получением разрешения на экспорт шкур КРС.

Аким области посетил и крестьянское хозяйство «Омірелі", в котором узнал о прохождении полевых работ. Здесь в среднем, с каждых 5 гектаров, скашивают около 25 ц сена. В планах на текущий сезон заготовка более 3.7 млн. т кормов для скота. На данный момент уже собрано более 85% сена. Поскольку погодные условия в этом году благоприятные, У. Шукеев поручил хозяйству провести заготовку 1.5 годичной нормы.

В TOO «Ак-cy» (пос. Аксукент) перерабатывают 100 т молока. В настоящее время здесь производят 15 разных типов творога. Тут выпускают только экологически чистую продукцию. Современное оборудование, заказанное в Турции, позволяет существенно повысить производительность труда. Глава региона акцентировал внимание руководства предприятия на расширении ассортимента продукции и увеличении объемов производства.

В населенном пункте Карамурт аким области посетил строительство промышленного тепличного комплекса, общей площадью в 20 гектаров. Стоимость этого объекта составляет — 7.5 млрд. тенге. К концу этого года планируется закончить возведение теплиц на 11 гектаров. Здесь каждый год смогут выращивать около 16 тыс. т. огурцов и томатов. Планируется трудоустроить более 500 человек. Продукция будет распространяться не только в Казахстане, но и в России. За 5 лет окупятся все капиталовложения в данный комплекс.