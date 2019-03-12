В Совфеде не удивлены заявлению главы ФАС о двукратных переплатах по тарифам ЖКХ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что не удивлен словам руководителя Антимонопольной службы Игоря Артемьева о том, что россияне существенно переплачивают по тарифам ЖКХ. Об этом член Совета Федерации написал в twitter.

Ранее Артемьев рассказал, что по большинству коммунальных платежей жители России переплачивают примерно 100% себестоимости, то есть услуги ЖКХ обходятся в два раза дороже. А разговоры о том, что россияне какие-то убогие, потому что недоплачивают за услуги ЖКХ глава ФАС, назвал чушью так как, по его мнению «мы давно все переплачиваем».

Игорь Артемьев отметил, что на дополнительные суммы руководители управляющих компаний содержат различного рода рестораны, личные дома отдыха и охотничьи заимки. Кроме того, Артемьев прошелся и по ресурсоснабжающим компаниям, заявив, что в одном регионе тарифы на поставку той же воды могут отличаться в десятки раз.

Глава ФАС Артемьев сообщил: большинство у нас в 2 раза переплачивает за ЖКХ. Не удивлён, зная, как работают управ.компании. В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2.2 млн рублей, подсчитав, что на 40 кв м проживает 4050 человек! И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 марта 2019 г.

Член Совфеда Пушков на это привел пример неудовлетворительной работы управляющей компании в Перьми, где владельцу двухкомнатной квартиры выставили счет на оплату услуг ЖКХ в размере 2,2 миллиона рублей, посчитав, что на 40 квадратных метрах прописаны 4050 человек.