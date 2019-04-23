Весенняя феерия вкусов: как весной разнообразить домашнюю кухню вкусными и полезными блюдами

Весна — пора обновлений, и гости с удовольствием и интересом приходят в любимые рестораны, чтобы открыть для себя новые предложения. В « Вилка-Ложка » уже начали угощать гостей блюдами, на создание которых рестораторов вдохновила весенняя свежесть. Сегодня всем хочется выглядеть и чувствовать себя хорошо. Поэтому в обедах приветствуется минимум калорий, максимум овощей и отсутствие жирных соусов. В новом меню есть все лучшее, что придумали для уравновешенного и здорового питания. В новое предложение « Вилка-Ложка » в Барнауле вошли сербская плескавица и митболы, булгур с овощами по-турецки и куриный суп с овощами и кукурузой. Весенние блюда из птицы и рыбы дополняют легкие гарниры из круп с овощами, а на сладкое предлагают, пожалуй, лучшие сырники в городе. Их полили густым темным шоколадом, превратив блюдо в изысканный десерт.

Весна в этом году обещает быть теплой, и уже можно наслаждаться солнышком и прогулками на свежем воздухе. А быстро, вкусно и недорого пообедать барнаульцев и гостей города приглашают рестораны быстрого обслуживания «Вилка-Ложка», где блюда традиционной русской кухни весной дополнили предложения, подходящие для рационального и полезного питания.

Особо нужно отметить специальные предложения в «Вилка-Ложка» на завтрак, обед и ужин. Завтраки с кашами, выпечкой и натуральным кофе за 99 рублей, обеды из трех блюд всего за 129 рублей, и ужин, когда за 149 рублей можно взять различные варианты из меню: салаты, напитки, горячее (мясо, курица, рыба с разными гарнирами), их можно комбинировать бесконечно.

Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка».

Не придумали еще перекуса лучше, полезнее и вкуснее, чем салат. Идеально, если в нем будет много овощей и заправлен он будет йогуртом или салатной заправкой. В ресторанах «Вилка-Ложка» подготовили салаты по таким рецептам, они легкие, весенние и по-домашнему вкусные. «Греческий», «Овощной», «Мозаика», «Свежесть» и «Крабовый с овощами» — они составлены из различных овощей, заправлены нежирными соусами или заправками на основе ароматных масел. Разнообразные, свежие, хрустящие, на любой вкус.

Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка».

Сразу три новых супа появились в «Вилка-Ложка». Замечательный суп с курицей, овощами и кукурузой, густой, наваристый, с разнообразием добавок, весенний и радостный. Суп-пюре овощной, — это лучшее предложение после прогулки, ароматный, с пикантными травами. И навстречу лету, в ресторанах «Вилка-Ложка» уже можно взять окрошку, скучали по ней всю зиму?

Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка».

Конечно, одним супом сыт не будешь. Митболы с зеленью внутри — ресторанный хит этого года. Митбол ближе всего к биточкам, маленьким котлеткам из чистого мяса, запеченным в духовке. Сочное мясо, невероятный аромат и потрясающий вкус. На гарнир к ним в «Вилке-Ложке» предлагают жареную фасоль с грибами или перловку со стручковой фасолью, богатые клетчаткой, — это не только весьма разнообразные добавки к мясному блюду, но и самостоятельные сложные блюда.

Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка».

В соревновании блюд из фарша конкуренцию митболам в «Вилке-Ложке» составляет сербская плескавица. За игривым названием скрыта сочная мясная котлета из смешанного фарша, пышная и сочная. Возьмите ее с чуть припущенными овощами по-деревенски, рассыпчатым, вкусным гарниром с кусочками болгарского перца, помидоров и моркови.

Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка».

Блюда из курицы весной в «Вилка-Ложка» на любой вкус, здесь и филе куриное с черносливом, и курица в специях, и куриная печень в сливочном соусе. Так же разнообразно представлена рыба: горбуша в сливочно-томатном или сливочно-лимонном соусе, котлетки рыбные из горбуши с крабовым мясом, рыба под соусом тар-тар и котлеты Сочные (рыбные с добавлением курицы).

Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка».

Все эти блюда прекрасно дополнит булгур по-турецки. Это по сути, пшеница, обработанная таким образом, что большая часть витаминов остается. Булгур богат калием и железом, а значит, полезен для сердца и сосудов. Медленные углеводы, которые содержатся в его составе благоприятно сказываются на фигуре и хорошо насыщают. А булгур с овощами, очень распространенный в Турции, еще более полезен, так как в блюде много клетчатки и витаминов. Блюдо замечательно может выступать и как самостоятельное блюдо и как гарнир для мяса.

Ароматные ягодные чаи и лимонады весной в «Вилка-Ложка» обильно дополнены витаминными морсами, яблочным, цитрусовыми, ягодными, все они по-весеннему бодрят и приносят пользу вашему организму.

Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Блюдо. Фото: архив ресторана быстрого обслуживания «Вилка-Ложка».

И, наконец, десерт. В «Вилка-Ложка» получилось создать шедевр из всем известного, простого, но трудоёмкого в приготовлении блюда. Сырник, облитый темным шоколадом, получился на удивление пикантным, в меру сладким, очень красивым и вкусным блюдом, который лучше всего есть холодным. Плотная текстура творога, предварительно протертого и припечённого на сковороде, органично дополняется застывшим на поверхности, ломким и тающим во рту шоколадом. Получился великолепный десерт и, даже полноценный перекус, попробовав который единожды, вы теперь всегда будете возвращаться за ним в ресторан «Вилка-Ложка».

Приходите пробовать.

Рестораны быстрого обслуживания «Вилка-Ложка»: vilka-lozhka.com

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