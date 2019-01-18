Барнаулец пожаловался на автобусы, которые редко ходят и пропускают остановки

Барнаулец Алексей обратился в редакцию altapress.ru с жалобой: «Хочу выразить неудовольствие работой автобуса № 55. В последнее время автобусы перестали ходить по расписанию, на остановках не тормозят — проезжают мимо. По вечерам вообще часто так делают. 13 января ждал автобус с 20:30 до 21:00 и не смог уехать, пришлось добираться по-другому. Что за безобразие?»

Как сообщили в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, в будние дни на маршрута № 55 выходят 20 автобусов с плановым интервалом движения 6 и 12 минут в «пиковое» и «межпиковое» время соответственно. В выходные дни маршрут обслуживают 15 автобусов с плановым интервалом движения 7 и 14 минут.

Фактический интервал движения зависит от выпуска автобусов на линию, скопления автотранспорта на дорогах, сходов с маршрута по технической неисправности и других дорожных условий, влияющих на скорость сообщения.

После 20 часов пассажиропоток резко снижается, поэтому в целях предотвращения убытков количество подвижного состава на линии сокращают, а интервал движения увеличивают.

Из ответа комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Согласно навигационным данным, полученным от МУП «Центртранс» Барнаула, 13.01.2019 в период времени с 20:00 до 21:00 с конечного остановочного пункта «пос. Южный» автобусы начинали движение в 20:06, 20:18, 20:36, 20:52 часов. С конечного остановочного пункта «пл. Победы» автобусы начинали движение в 20:02, 20:09, 20:21, 20:28, 20:34, 20:55 часов. Это соответствует расписанию движения автобусов.

Компании «СолГри», обслуживающей маршрут № 55, передали обращение читателя altapress.ru и попросили провести дополнительный инструктаж с водителями по этому поводу.

Как наказать водителя за пропуск остановки

Чтобы привлечь водителя к ответственности за нарушение линейной дисциплины, необходима точная информация о дате и времени происшествия и номер госзнака автобуса. Эти сведения необходимо передать в комитет по дорожному хозяйству по адресу: ул. Короленко, 58, электронной почте dorkom@barnaul-adm.ru либо по телефону: 8 (3852) 371−617.