Барнаулец пожаловался на автобусы, которые редко ходят и пропускают остановки

Как сообщили в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, в будние дни на маршрута № 55 выходят 20 автобусов с плановым интервалом движения 6 и 12 минут в «пиковое» и «межпиковое» время соответственно. В выходные дни маршрут обслуживают 15 автобусов с плановым интервалом движения 7 и 14 минут.
Фактический интервал движения зависит от выпуска автобусов на линию, скопления автотранспорта на дорогах, сходов с маршрута по технической неисправности и других дорожных условий, влияющих на скорость сообщения.
После 20 часов пассажиропоток резко снижается, поэтому в целях предотвращения убытков количество подвижного состава на линии сокращают, а интервал движения увеличивают.
Из ответа комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула:
Согласно навигационным данным, полученным от МУП «Центртранс» Барнаула,
13.01.2019в период времени с 20:00 до 21:00 с конечного остановочного пункта «пос. Южный» автобусы начинали движение в 20:06, 20:18, 20:36, 20:52 часов. С конечного остановочного пункта «пл. Победы» автобусы начинали движение в 20:02, 20:09, 20:21, 20:28, 20:34, 20:55 часов. Это соответствует расписанию движения автобусов.
Компании «СолГри», обслуживающей маршрут № 55, передали обращение читателя altapress.ru и попросили провести дополнительный инструктаж с водителями по этому поводу.
Как наказать водителя за пропуск остановки
Чтобы привлечь водителя к ответственности за нарушение линейной дисциплины, необходима точная информация о дате и времени происшествия и номер госзнака автобуса. Эти сведения необходимо передать в комитет по дорожному хозяйству по адресу: ул. Короленко, 58, электронной почте dorkom@barnaul-adm.ru либо по телефону: 8 (3852) 371−617.
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