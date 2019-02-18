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Заболели гриппом? Пейте

Как вода помогает победить простудные заболевания.

Заболели? Больше пейте воды!
Заболели? Больше пейте воды!
ООО «Барнаульская водяная компания»

В нашем регионе второй месяц царят грипп и ОРВИ. Принимаются различные меры по предупреждению и распространению этих заболеваний. При этом универсального и 100%-ного средства защиты от вирусов не существует. Тем не менее вода и питьевой режим могут значительно облегчить течение болезни и даже предупредить заболевание. Как это работает?

Соблюдайте гигиену питьевого режима.

Пейте воду только из индивидуальных разовых стаканчиков или бутылок. Эта простая мера профилактики предупреждает передачу патогенных микроорганизмов — бактерий и вирусов — от инфицированного человека к здоровому. Открытую бутылку воды используйте в течение 1−2 дней.

Пейте воду, обогащенную йодом и селеном.

Вода с йодом и селеном повышает сопротивляемость организма вирусам, улучшает работу иммунной системы и предотвращает развитие острых заболеваний. При заболевании вода с йодом и селеном оказывает антиоксидантное и иммуномодулирующее действие, ускоряет выздоровление.

Заболели? Больше пейте воды!

Достаточное употребление воды во время болезни облегчает симптомы интоксикации. Врачи настойчиво рекомендуют больным пить больше жидкости — морсов, компотов и просто воды. Возрастные нормы употребления воды: детям до 2 лет — не менее 1 литра, детям старше 2 лет — 1,5−2 литра, взрослым 40 мл на 1 кг веса + 500 мл.

Барнаульская водяная компания предлагает всем жителям Алтайского края полезную воду «Легенда жизни».

«Легенда жизни» с добавлением йода, фтора и селена (19 л, 5 л, 0,7 л)

Вода, обогащенная микронутриентами — это комплексная защита здоровья взрослых и детей. Селен — природный антиоксидант, который благоприятно действует на иммунитет. Йод служит для профилактики йододефицита. Фтор укрепляет кости и эмаль зубов.

Только до 15 марта 2019 г. при оплате 4 бутылей «Легенды» с йодом, фтором и селеном вы получите натуральный ягодный морс в подарок: облепиховый, клюквенный, брусничный, чернично-голубичный — на выбор.

Позаботьтесь о здоровье вместе с «Легендой жизни»! Заказывайте доставку полезной воды любым удобным вам способом:

  1. На сайте www.777−777.org (онлайн заказ работает для жителей Барнаула и Новоалтайска).
  2. По телефонам: в Барнауле — 777−777, в Бийске — 400−000, в Новоалтайске — 77−777.
  3. Whatsapp: +7 (903) 995-72-22.
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