Зачем рестораны Белокурихи запускают свой «АлтайФест» и что там будет интересного

3 Какие подарки готовят для посетителей?

Каждый гость «Белфеста» может получить ценные подарки от ресторанов-участников. Для этого нужно с 25 по 27 июня посетить все заведения, указанные в программе, и в каждом получить штамп определенного цвета на специальном бейдже.

Его выдадут в первом же ресторане. Главным призом, который разыграют на «Белокурихафесте», станет iPhone 8. Кроме того, спонсоры будут дарить сертификаты в рестораны, санатории и отели города.

Победителей определит лотерея на церемонии закрытия фестиваля — 27 июня.