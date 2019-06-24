Зачем рестораны Белокурихи запускают свой «АлтайФест» и что там будет интересного

«Белфест» пройдет с 25 по 27 июня. Рестораны откроют развлекательную программу. Символом фестиваля станет резвящаяся белка.
Всего их 12 — это рестораны «Мишель», «Бивер», «Биршале», «Трапеза», «Пятое колесо», «Встречи у реки» и «Тридевятое царство», кафе «Пивной барон», пивоварни — «Барон фон Альбрехт» и «Братчина Сибири», а также комплексы — «Благодать» и «Беловодье».
Каждый гость «Белфеста» может получить ценные подарки от ресторанов-участников. Для этого нужно с 25 по 27 июня посетить все заведения, указанные в программе, и в каждом получить штамп определенного цвета на специальном бейдже.
Его выдадут в первом же ресторане. Главным призом, который разыграют на «Белокурихафесте», станет iPhone 8. Кроме того, спонсоры будут дарить сертификаты в рестораны, санатории и отели города.
Победителей определит лотерея на церемонии закрытия фестиваля — 27 июня.
В этом году фестиваль будет проходить в течение двух дней — 28 и 29 июня. Местом его проведения традиционно станет туристический комплекс «Сибирское подворье» в Смоленском районе, в 7 км от Белокурихи.
С его программой можно ознакомиться здесь.