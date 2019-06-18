Зарегистрируйся в «Личном кабинет клиента», оплати услуги АО «Алтайэнергосбыт» и получи денежный приз

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает своим абонентам — физическим лицам, проживающим в Алтайском крае и Республике Алтай, в период с 01 по 30 июня 2019 года, принять участие в акции «Зарегистрируйся и выиграй» и получить денежный приз.

Для этого необходимо в указанный период впервые зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет клиента» (далее — ЛКК) на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт», оплатить электроэнергию, потреблённую в мае 2019 года, долги за предыдущие периоды и пеню в онлайн сервисе «ЛКК». Каждому второму абоненту, выполнившему все условия акции, в срок до 25 июля 2019 года на лицевой счёт будет зачислен денежный приз в размере 300 рублей.

Сергей Петров,

заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»:

Наша акция направлена на популяризацию современных онлайн-сервисов, которые мы развиваем для обслуживания своих клиентов. Их преимущества в простоте и удобстве. Используя сервис «Личный кабинет клиента» оплачивать счета, передавать показания прибора учёта и многое другое, можно не выходя из дома. Мы уверены, что опробовав его единожды, наши абоненты ощутят все преимущества и будут пользоваться им постоянно. Кроме того, с 01 июля текущего года повысится стоимость электроэнергиии согласно решению тарифорегулирующего органа* - самое время завершить полугодие без долгов, да ещё и получить приз.

Справка

Общий призовой фонд составляет 150 000 рублей. С полными условиями и периодом проведения акции, информацией об организаторе, количестве призов, сроках и порядке их получения можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» www.altaiensb.com, в разделе «Населению», подразделе «Акция «Зарегистрируйся и выиграй!».