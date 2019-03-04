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Жаркая весна с компанией АГРОНОМ! — 20% на все теплицы и сотовый поликарбонат

Садоводы Алтайского края приходите и поздравьте компанию АГРОНОМ с 20-ти летием. Получите скидку 20% на любую теплицу, парник или ЧУДОТЕПЛИЦу и сотовый поликарбонат. Только в марте и только в АГРОНОМе!

- 20% на все теплицы и сотовый поликарбонат.
- 20% на все теплицы и сотовый поликарбонат.
Источник: компания "Агроном"
Барнаул — выставка теплиц от производителя:
  1. Взлетная, 2-к ВДНХ.
  2. Северо-Западная, 6 Сельхозрынок.
  3. Попова, 82/2, за ТЦ «Малина».
  4. Змеиногорский тракт, 91-В, Цветы Алтая.
  5. Проспект Космонавтов, 59 ТПК Алтайского Края (Китайский рынок)

Единая справочная 8 (3852) 60-30-30, 8 (913) 210-30-30

Новоалтайск — выставка теплиц от производителя:
  1. Деповская 17/2 за ТЦ «Альфа»; тел.: 8 (3852) 60-20-20, 8 (913) 210-20-20
Бийск — выставка теплиц от производителя:
  1. Революции, 90 (склад1, бывшая овощебаза); тел.: 8 (3854) 555−656, 8 (913) 260-60-60
Рубцовск — выставка теплиц от производителя:
  1. Пер. Союзный, 1; тел.: 8 (38557) 70−3-33, 8 (913) 260-33-33

Теплица Алтайская 3х4 с сотовым поликарбонатом — со скидкой 20% по цене 9256 руб.*

Сотовый поликарбонат 2,1м х 6 м — по цене 1512 руб. за лист!

Прайс.
Прайс.
Источник: компания «Агроном»
Прайс.
Прайс.
Источник: компания «Агроном»
Прайс.
Прайс.
Источник: компания «Агроном»
Прайс.
Прайс.
Источник: компания «Агроном»

Справка

Компания «Агроном» является российским производителем парников, которые служат не один сезон и устанавливаются в считанные минуты. Главное преимущество парника или теплицы — возможность сэкономить деньги и время. Воспользуйтесь возможностью купить теплицу со скидкой. Хранение до весеннего монтажа бесплатно. Большой выбор семян от ведущих селекционеров. Грунты и ящики для рассады. Товары для дома и многое другое. Компания имеет филиалы в нескольких городах Алтайского края — Бийске, Рубцовске, Славгороде.

Организатор акции: ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049. Акция действительна до 31.03.2019 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте agronom22.ru

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