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Жители Алтайского края заплатили 881 миллион рублей имущественных налогов

За две недели с начала рассылки писем с налоговыми уведомлениями жители региона оплатили четверть от общей суммы начислений по налогам на транспорт, землю и имущество.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Всего в этом году жители края должны уплатить в казну 3,5 млрд рублей. Из них 1 819 млн рублей приходится на транспортный налог, 1,096 млрд рублей — налог на имущество, 136,1 млн рублей — налог на землю.

Для оплаты налогов на имущество физических лиц осталось 1,5 месяца. Если не сделать этого до 3 декабря 2018 года, начисления превратятся в задолженность и к этой сумме добавится пеня.

Проще и быстрее всего оплатить налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», с помощью единого портала Госуслуг или мобильного приложения «Налоги физического лица».

Также, имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.

Рассылка писем-уведомлений продлится до конца октября. Пользователям «Личного кабинета физического лица», которых в регионе насчитывается более 600 тысяч, уведомления на бумаге не придут. Квитанции в электронном виде уже выгружены в сервис.

В случае неполучения налогового уведомления в срок необходимо обратиться в ближайшую налоговую инспекцию. Также можно позвонить на «горячую линию» ФНС по телефону 8−800−222−22−22.

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