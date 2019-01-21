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+2. Зимняя жара пришла в Алтайский край

21 января в Алтайском крае будет по-весеннему тепло. Как передают синоптики, воздух прогреется до -3…+2 градусов. Лишь местами по востоку будет относительно холодно: до -9.

Уборка снега. Теплая зима.
Уборка снега. Теплая зима.
Анна Зайкова

В Барнауле в понедельник ожидается −2…−4, пишет Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Федеральный Гидрометцентр также передает температуру в -4 градуса в Барнауле. При этом в Гисметео сообщают, что днем в краевой столице воздух прогреется до -10 и только к вечеру температура поднимется до -5.

Также синоптики обещают в этот день в отдельных районах снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица. В Барнауле небольшой снег возможен в конце дня.

Ветер юго-западный, 8−13 м/с местами по югу края порывы 17−22 м/с.

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