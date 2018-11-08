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Администрация «Бутырки» сократила время занятий в спортзале Кокорину и Мамаеву

Администрация СИЗО «Бутырка» более чем в два раза сократила футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву время, которое они могут проводить в спортзале изолятора. Игроки опасаются, что, в результате, они могут потерять спортивную форм, пишет «Росбалт».

Павел Мамаев.
Павел Мамаев.
www.instagram.com/mamaev_fans

Изначально Кокорину и Мамаеву администрация СИЗО разрешила пять дней в неделю заниматься в спортзале. Этого хватало для того, чтобы футболисты могли поддерживать игровую форму. Но на этой неделе им объявили, что время посещения спортзала им сокращено до двух раз в неделю.

Представители изолятора объяснили такое ограничение тем, что большинство сидельцев «Бутырки» желают посещать спортзал, а из-за футболистов другим заключенным якобы перестало хватать для этого времени. У Кокорина и Мамаева возникли опасения, что подобное ограничение негативно скажется на их спортивных кондициях.

Ранее сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в хороших условиях в СИЗО «Бутырка». Их переселили в отдельный корпус, который сотрудники и заключенные между собой так и называют — ОК или ОКИ.

Футболистов не заставляют мыть туалеты, но они выполняют эту работу в порядке очереди.

За что арестовали футболистов

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

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