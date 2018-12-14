Airbus «Уральских авиалиний» с пассажирами ударился хвостом при взлете

Самолет «Уральских авиалиний» с пассажирами при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу, сообщает « Интерфакс ».

Лайнер выполнял рейс в Нижневартовск. После взлета командир воздушного судна (КВС) сообщил о сильном ударе хвостовой частью и потенциальном повреждении. Полет экстренно прервали. Самолет направили на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база — в Екатеринбург.

Лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), пишет bfm.ru. Никто не пострадал. Самолет осматривают техники.

Для 165 пассажиров предоставят резервный борт, который вылетит к месту назначения в ближайшее время, сообщает ura.ru.