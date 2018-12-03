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Алтайские полицейские незаконно засунули мужчину в машину и заковали в наручники

Троих бийских полицейских будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

По данным следствия, вечером в октябре 2017 года у одного из развлекательных заведений Бийска произошел конфликт между полицейским и 29-летним мужчиной.

Полицейские неправомерно задержали мужчину, поместили его в служебный автомобиль. Когда задержанный попытался выбраться машины, чтобы урегулировать ситуацию, сотрудники применили к нему силу, используя наручники, — отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия обвиняемые не признали свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств. Учитывали показания многочисленных свидетелей и результаты судебных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, этих сотрудников уволили из органов внутренних дел, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

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