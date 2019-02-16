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Происшествия

Алтайские власти взыщут 15 млн рублей с закрывшегося садика, где избивали детей

15 млн рублей намерено взыскать Министерство образования Алтайского края со скандально известного частного детского сада «Хэппи Бэби». Соответствующая информация размещена на сайте арбитражного суда региона, сообщают «Наши новости».

Детский сад. Песочница.
Детский сад. Песочница.
СС0

В Министерстве телеканалу эту информацию подтвердили, пояснив, что речь идет о единовременной субсидии, которая была выдана детскому саду меньше трех лет назад, в рамках госпрограммы развития предпринимательства.

Причина, по которой власти обратились в суд, — прекращение работы садика: в конце прошлого года «Хэппи Бэби» решили отозвать свою лицензию на образовательную деятельность.

Марина Дюбенкова,
врио замначальника Минобразования Алтайского края:

В связи с тем, что прекратилось действие лицензии, на образовательную деятельность, а по условиям договора это обязательно, второе обязательное условие, чтобы вновь созданное учреждение работало не менее трех лет, это условие тоже нарушено, и поэтому этот процесс запущен.

В детском саду.
В детском саду.
Анна Зайкова

В январе нынешнего года стало известно, что четыре воспитателя частного детского сада «Хеппи Беби» с июня 2017 по апрель 2018 года били и истязали подопечных. Теперь они и заведующая учреждения предстанут перед судом, сообщало СУ СК по Алтайскому краю.

Воспитатели «систематически наносили побои и совершали иные насильственных действия». Кроме того, малолетних детей помещали по одному в темное помещения. От действий воспитателей пострадали 14 детей в возрасте от 2 до 6 лет.

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