Алтайские власти взыщут 15 млн рублей с закрывшегося садика, где избивали детей

В Министерстве телеканалу эту информацию подтвердили, пояснив, что речь идет о единовременной субсидии, которая была выдана детскому саду меньше трех лет назад, в рамках госпрограммы развития предпринимательства.

Причина, по которой власти обратились в суд, — прекращение работы садика: в конце прошлого года «Хэппи Бэби» решили отозвать свою лицензию на образовательную деятельность.

Марина Дюбенкова,

врио замначальника Минобразования Алтайского края:

В связи с тем, что прекратилось действие лицензии, на образовательную деятельность, а по условиям договора это обязательно, второе обязательное условие, чтобы вновь созданное учреждение работало не менее трех лет, это условие тоже нарушено, и поэтому этот процесс запущен.

В детском саду. Анна Зайкова

В январе нынешнего года стало известно, что четыре воспитателя частного детского сада «Хеппи Беби» с июня 2017 по апрель 2018 года били и истязали подопечных. Теперь они и заведующая учреждения предстанут перед судом, сообщало СУ СК по Алтайскому краю.

Воспитатели «систематически наносили побои и совершали иные насильственных действия». Кроме того, малолетних детей помещали по одному в темное помещения. От действий воспитателей пострадали 14 детей в возрасте от 2 до 6 лет.