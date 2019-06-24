Алтайский думец попал в ДТП в Москве

Депутат Госдумы от Алтайского края, заслуженный врач Николай Герасименко 21 июня попал в ДТП в Москве на Ленинском проспекте. Он сбил 32-летнего мотоциклиста, когда перестраивался в другой ряд, сообщается в Telegram-канале «112». По словам Герасименко, пострадавший сам в него врезался, пишет РИА Новости.