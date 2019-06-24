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Происшествия

Алтайский думец попал в ДТП в Москве

Депутат Госдумы от Алтайского края, заслуженный врач Николай Герасименко 21 июня попал в ДТП в Москве на Ленинском проспекте. Он сбил 32-летнего мотоциклиста, когда перестраивался в другой ряд, сообщается в Telegram-канале «112». По словам Герасименко, пострадавший сам в него врезался, пишет РИА Новости.

Николай Герасименко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.
Николай Герасименко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.
Александр Поляков

Думец за рулём Lexus сбил байкера, а когда отец пострадавшего приехал на место, депутата уже не было, сказано в сообщении «112».

По словам Герасименко, ДТП правда было, но значительных травм мужчина не получал, а сам он не скрывался с места аварии.

«Да, было такое. Он врезался в меня… Я дождался скорой помощи, поэтому это вранье», — сказал депутат.

Николай Герасименко попал в ДТП в Москве.
Николай Герасименко попал в ДТП в Москве.
Telegram-канал 112.

По данным портала «Вечерняя Москва», пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. В ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Николай Герасименко — член Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он работает в Госдуме уже шесть созывов, с 7 декабря 1995 года.

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