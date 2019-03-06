Алтайский экспедитор присвоил больше 120 тысяч рублей и сообщил об ограблении

В Алтайском крае водитель-экспедитор одной из продуктовых компаний Барнаула забрал себе крупную сумму, а потом сообщил в полицию о разбойном нападении, пишет ГУ МВД России по региону.

По словам мужчины, вечером на трассе около Новоалтайска двое неизвестных угрожали ножом и похитили у него более 126 тысяч рублей, принадлежащих компании. Потерпевший сообщил, что нападавшие разбили стекла машины и порезали сумку, в которой и лежали деньги.

Вскоре полицейские предварительно установили, что мужчина сам присвоил деньги и потратил их в Новосибирске. Правоохранители возбудили уголовное дело. Они напоминают, что за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность.