Алтайский экспедитор присвоил больше 120 тысяч рублей и сообщил об ограблении

По словам мужчины, вечером на трассе около Новоалтайска двое неизвестных угрожали ножом и похитили у него более 126 тысяч рублей, принадлежащих компании. Потерпевший сообщил, что нападавшие разбили стекла машины и порезали сумку, в которой и лежали деньги.
Вскоре полицейские предварительно установили, что мужчина сам присвоил деньги и потратил их в Новосибирске. Правоохранители возбудили уголовное дело. Они напоминают, что за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность.