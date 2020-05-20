Алтайский пенсионер убил возлюбленную кочергой, совком и ножом

Ранее судимого 71-летнего жителя одного из сел Новичихинского района обвиняют в убийстве, совершенном 26 февраля 2020 года.
«Между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 64-летней знакомой на почве ревности произошла ссора. Мужчина избил возлюбленную, в том числе кочергой и металлическим совком», — рассказали в СК.
После мужчина взял нож и нанес женщине удар в область шеи. Смерть наступила на месте происшествия.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, ранее в алтайском селе возлюбленные подрались кочергой и скамейкой.