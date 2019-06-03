Алтайскую «экстремистку» оштрафовали за текст о буддистах

Жительницу Республики Алтай Аржану Рыкову признали виновной в возбуждении ненависти, а также унижении достоинства по признакам отношения к религии. Об этом пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на материалы суда. Ей назначили штраф в 10 тыс. рублей.

Сначала в отношении Рыковой возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ за экстремизм. После декриминализации статьи ее дело перевели в число административных правонарушений.

Суд установил, что Аржана Рыкова распространила в соцсетях (в сообществе «JАНЫ АЛТАЙ — ДВИЖЕНИЕ») текст на алтайском языке, «содержащий обоснование необходимости враждебного отношения к группе лиц, объединенных по признакам происхождения, внешности, отношения к религии, национальности».

Речь шла о буддистах, уточняет издание.

Сама Рыкова на суде заявила, что не согласна с привлечением к ответственности и не считает свои действия предосудительными. Также она не согласна с переводом текста на русский язык. По ее словам, при переводе не учли особенности алтайского языка, в связи с чем текст и приобрел «экстремистское» звучание.

Органы власти, в том числе силовики, «нарушают права алтайцев на свободное вероисповедание и возрождение веры предков», заявила она. Однако суд счел доказанным факт правонарушения.