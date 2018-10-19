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Американский военный вертолет рухнул на палубу авианосца

Вертолет ВМС США MH-60 Seahawk рухнул 19 октября на палубу авианосца Ronald Reagan, находящегося в Филиппинском море. ЧП произошло сразу после взлета машины.

Палубный вертолет SH-60B Seahawk.
Палубный вертолет SH-60B Seahawk.
wikipedia.org

Пострадало несколько человек. Точное количество пострадавших не называется, но уточняется, что их жизни ничего не угрожает. Часть из них планируют перевезти на берег для оказания медицинской помощи, сообщает ТАСС.

Причины ЧП не сообщаются. Однако известно, что падение вертолета не повредило авианосец, последний функционирует в штатном режиме.

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan базируется в Японии на базе Йокосука в Токийском заливе. В настоящее время она находится в Филиппинском море для проведения штатных операций.

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