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Ан-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в лесу под Архангельском

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесу в 50 км от Архангельска. На борту находились 13 человек.

Вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Андрей Каспришин ("Алтайская правда")
Вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Андрей Каспришин ("Алтайская правда")

Инцидент произошел в нескольких километрах от аэродрома Васьково. Во время полета командир воздушного судна (КВС) сообщил об обледенении фюзеляжа и запросил возвращение на аэродром. Вскоре связь оборвалась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На момент приземления на борту находились 13 человек, в их числе два пилота.

По предварительным данным, посадка обошлась без жертв, но некоторые пассажиры получили травмы, пишет ura.ru. Среди пострадавших есть врач, который помогает раненым пассажирам, сообщает News.ru.

К месту ЧП вылетел вертолет Ми-8 санавиации.

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