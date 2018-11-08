Ан-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в лесу под Архангельском

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесу в 50 км от Архангельска. На борту находились 13 человек.

Инцидент произошел в нескольких километрах от аэродрома Васьково. Во время полета командир воздушного судна (КВС) сообщил об обледенении фюзеляжа и запросил возвращение на аэродром. Вскоре связь оборвалась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На момент приземления на борту находились 13 человек, в их числе два пилота.

По предварительным данным, посадка обошлась без жертв, но некоторые пассажиры получили травмы, пишет ura.ru. Среди пострадавших есть врач, который помогает раненым пассажирам, сообщает News.ru.

К месту ЧП вылетел вертолет Ми-8 санавиации.