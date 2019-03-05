Антимонопольщики оштрафовали Сбербанк за непрошенную SMS-рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Сбербанк на 105 тысяч рублей за SMS-рекламу, пишет bfm.ru. С жалобой в ФАС обратился житель Челябинска.

Ему приходили сообщения с предложением взять кредит, хотя ранее он от всех рассылок отказался.

Наталья Мартынюк,

пресс-секретарь Челябинского УФАС России:

Кроме того, гражданин обращался в банк с требованием прекратить подобную рассылку, однако спустя несколько дней вновь получил SMS-сообщение, после чего он обратился в антимонопольную службу. Челябинское УФАС России выдало предписание банку, Сбербанк предписание исполнил, банк привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа составила 105 тысяч рублей.

По данным ФАС, в базе Сбербанка было указано, что номер телефона принадлежит не только автору жалобы, но и другому лицу. При этом в банке не нашли документов, подтверждающих, что на момент рассылки житель Челябинска был клиентом компании.

«Штрафные» 105 тыс рублей уйдут в пользу государства — за действия, нарушающие конкуренцию.

Массово жаловаться

Стоит ли сейчас всем недовольным обратиться к регулятору с аналогичными жалобами?

«Я думаю, вполне. В законе о связи с некоторых времен были всякие услуги. Если человек не нажимал кнопочку „запретить“, то ему эта услуга автоматом подключалась. И в связи с этим были внесены изменения, в которых было указано, что такие услуги подключения возможны только при согласии непосредственно потребителя», — объясняет юрист Сергей Емельянов.

Дело в том, что существует две нормы — закон о рекламе, когда человек просит его этой рекламой не снабжать, но банк продолжает ее слать. И второе — по закону о связи все дополнительные услуги предоставляются только с согласия потребителя.

Алишер Захидов,

член коллегии адвокатов «Комаев и партнеры»: