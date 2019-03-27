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Происшествия

Арестован коллектор, выложивший порно с ребенком должника

В Хабаровске арестован 38-летний мужчина, который изготовил и выложил в интернет порнографический фотоколлаж с ребенком должника, пишет РИА Новости.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Должник попал к коллекторам за кредит в 19 тысяч рублей, который он оформил в микрофинансовой организации в апреле 2018 года. К ноябрю долг вырос до 197 тысяч рублей.

С должником стал дистанционно работать сотрудник Иркутского филиала микрофинансовой организации, который регулярно звонил мужчине, отправлял СМС с требованием возврата долга с процентами, угрожал опорочить его и его семью.

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«Сотрудник микрофинансовой кредитной организации изготовил фотоколлаж порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребенка должника. Затем, используя методы компьютерной конспирации, разместил данный материал в интернете», — сообщает следственном управление.

Как выяснил следком, коллектор решил изготовить фотоколлаж, чтобы получить на работе премию в случае погашения должником кредита и процентов. В марте 2019 года его задержали и этапировали из Иркутска в Хабаровск. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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