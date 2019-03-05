Автомобиль «Нива» провалился под лед на подтаявшем Телецком озере

Оба гражданина, находившихся в этот момент в машине, жители села Иогач. Поздно вечером они решили проехать на автомобиле от Залива Колдор в сторону села Иогач по озеру. Из-за плохих погодных условий в темное время суток мужчины потерялись.
Автомобиль попал в трещину и провалился, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
«Стоит отметить, что проезд по Телецкому озеру на транспорте запрещен, местные власти предпринимают все меры, чтобы предотвратить выезд техники на лёд, однако, граждане пренебрегают предупреждениями об опасности и подвергают свои жизни неоправданному риску», — говорится в сообщении ведомства.