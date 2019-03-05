Автомобиль «Нива» провалился под лед на подтаявшем Телецком озере

Вечером 3 марта в Республике Алтай на озере Телецкое под лед провалился и затонул автомобиль «Нива», в котором находились два человека. Один из них погиб.

Оба гражданина, находившихся в этот момент в машине, жители села Иогач. Поздно вечером они решили проехать на автомобиле от Залива Колдор в сторону села Иогач по озеру. Из-за плохих погодных условий в темное время суток мужчины потерялись.

Автомобиль попал в трещину и провалился, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.