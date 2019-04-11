Барнаулец едва не задушил 17-летнюю девушку и бросил на лавочке

24-летний житель Барнаула поругался с бывшей девушкой и чуть не задушил ее, угрожая убить. Уголовное дело рассмотрел суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В конце октября 2018 года вечером 17-летняя девушка возвращалась домой и встретила бывшего парня. Он проводил ее до подъезда. Молодые люди поссорились и парень схватил бывшую возлюбленную за шею и начал душить, угрожая убийством.

Потерпевшая сильно испугалась и потеряла сознание на 5−7 секунд, добавляют в прокуратуре. Парень же посадил ее на лавочку и ушел.

Вину осужденный признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.