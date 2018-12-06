Барнаулец лишился крупной суммы, когда хотел устроиться на работу

По предварительной информации, молодой человек нашел в интернете вакансию штукатура для проведения ремонтных работ в одном из учреждений города. Барнаулец позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился о собеседовании.
Перед назначенной встречей лжеработодатель попросил потерпевшего пополнить счет нескольких телефонов. Житель Барнаула перечислил 13 тысяч рублей. После этого телефон мошенника оказался выключенным, а на месте собеседования не смогли помочь.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.