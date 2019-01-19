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Барнаулец получил срок за изготовление кастета

Жителя Барнаула осудили за незаконное изготовление оружия. Мужчина нашел инструкцию в Интернете и сделал из свинца кастет, с которым его поймали полицейские.

Кастет.
Кастет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, горожанин загорелся идеей сделать самостоятельно кастет. Он прочитал в интернете инструкцию, а затем нашел несколько старых аккумуляторов, из которых вынул свинцовые пластины. Их он сложил в консервную банку, расплавил на огне и вылил полученную жидкость в форму, сделанную в земле. Все эти манипуляции молодой человек делал в парке Юбилейном.

Через некоторое время мужчина попался полицейским в нетрезвом виде. При досмотри у него нашли и изъяли изготовленный кастет. Против него возбудили уголовное дело, и барнаулец сознался в незаконном изготовлении оружия.

Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ условно на год и 6 месяцев. То есть, если в течение ближайших 1,5 лет горожанин совершит какое-то правонарушение, условное наказание отменят, и он будет отбывать исправительные работы.

Справка

Кастет — это контактное ударно-раздробляющее оружие для кулачного боя. Надевается на пальцы или зажимается между ними. Обычно изготавливается из металла, имеет гладкую или шипованную боевую часть.

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