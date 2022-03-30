Барнаулец проглотил украденное золотое кольцо, чтобы избавиться от улик

В Барнауле грабитель, чтобы избавиться от улик, проглотил украденное золотое кольцо. Инцидент произошел на улице Гущина.

В торговом павильоне сработала сигнализация, на место прибыли сотрудники Росгвардии. На месте они увидели, как мужчина избивает женщину скалкой.

Оказалось, что пара познакомилась на вечеринке в соседней многоэтажке. Во время застолья у них произошел конфликт и мужчина силой отобрал у женщины золотое кольцо. Когда потерпевшая попыталась его вернуть, ссора переросла в драку.

Спасаясь от побоев, женщина забежала за помощью в магазин, но 48-летнего мужчину это не остановило.

Но, увидев сотрудников Росгвардии, мужчина решил проглотить кольцо. Для дальнейшего разбирательства злоумышленника доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело, пишет «КП Барнаул» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны.