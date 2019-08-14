Барнаулец убил лучшего друга и закопал его у себя в дворе

Утром 13 августа на территории усадьбы частного дома в Барнауле обнаружили тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Хозяин дома задержан, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Следственный отдел по Железнодорожному району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

По данным следствия, вечером 12 августа 2019 года хозяин дома распивал спиртное со своим лучшим другом. Из-за незначительного повода между мужчинами возник конфликт, подозреваемый причинил множественные колото-резаные ранения гостю, от которых он скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления мужчина закопал тело потерпевшего во дворе своего дома.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинения.