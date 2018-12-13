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Барнаулец украл одежду из ТРЦ «Арена», чтобы впечатлить девушку

В Барнауле осудили местного жителя, который совершил кражу в одном из магазинов города, пишет прокуратура Алтайского края.

Мода. Одежда. Магазин.
Мода. Одежда. Магазин.
СС0

Летом молодой мужчина гулял по ТРЦ «Арена» и познакомился с девушкой, которая его заинтересовала. Барнаулец решил проявить щедрость и подарить новой знакомой несколько нарядов. Мужчина предложил ей выбрать вещи в магазине одежды. Он обещал оплатить все покупки.

Девушка взяла три платья и две блузки, передала вещи спутнику, а сама по его просьбе вышла из магазина и пошла в кафе.

В это время мужчина положил вещи в сумку и пошел к выходу мимо касс. Он хотел убежать, но его задержали охранники.

Злоумышленника приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Приговор вступил в законную силу.

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