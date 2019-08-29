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Происшествия

Барнаулец жестоко убил тещу-разлучницу

36-летний житель Барнаула посчитал тещу виновницей разлада с женой и убил женщину во время очередной ссоры, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Мужчина не признал свою вину и потребовал рассматривать дело с привлечением присяжных заседателей. Они уже вынесли вердикт.

Суд.
Суд.
открытые источники (CC0)

В январе барнаулец из-за длительных конфликтов с супругой ушел из семьи. В один из дней февраля он пьяный пришел к своей теще, чтобы выяснить отношения. В ходе ссоры, мужчина начал жестоко избивать, как он считает, виновницу конфликтов в семье. От полученных травм она скончалась на месте.

После случившегося зять уехал в другой город, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия мужчина вину не признал и ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных заседателей, которые признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда мужчина должен будет выплатить сыну и дочери убитой по миллиону рублей.

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