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Происшествия

Барнаульские спасатели рассказали подробности ЧП с запертым в машине ребенком

Ребенок, который оказался в заблокированной машине, сам случайно нажал на кнопку, играя с ключами. Мама мальчика была рядом, но вышла из машины, чтобы пересесть за руль, рассказал «КП» начальник аварийно-спасательного формирования городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ворсин.

Ключи от автомобиля.
Ключи от автомобиля.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как мама рассказала спасателями, ребенок плакал, и она дала ему ключи от машины, чтобы отвлечь. Пока она обходила автомобиль, чтобы сесть на за руль, ребенок нажал на кнопку, и двери заблокировались.

«Было два варианта — отжать дверь или разбить окно. Совместно с мамой решили, что важно быстрее вызволить малыша. Претензий к спасателям у нее нет», — рассказал Александр Ворсин.

В соцсетях пишут, что ребенок находился один в машине более двух часов.

«Я работаю через дорогу и, когда увидели, что спасатели проехали, мы посмотрели по камерам, в 11.00 машина приехала, а в 13.00 уже была шумиха, — написал пользователь Артем Клен.

Спасатели городской службы в этом году уже четыре раза выезжали на подобные вызовы.

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