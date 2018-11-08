Барнаульского предпринимателя будут судить за стрельбу в баре

Следователи передали в суд уголовное дело 28-летнего предпринимателя, который ранил двух молодых людей из травматического пистолета в одном из баров Барнаула. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого как оружие.

По данным следствия, в феврале 2018 года в бар зашла компания пьяных молодых людей. Из-за незначительного повода они начали конфликтовать с тремя мужчинами за столиком. Обвиняемый предприниматель встал из-за стола и ударил одного из конфликтующих, завязалась драка.

Один из участников инцидента применил газовый баллончик. Все посетители покинули бар. Предприниматель взял из своего автомобиля травматический пистолет и выстрелил в двух молодых людей, ранив одного из них в руку, а другого — в голову.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал частично, утверждая, что действовал в целях самообороны.