Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
1419

Барнаульского предпринимателя будут судить за стрельбу в баре

Следователи передали в суд уголовное дело 28-летнего предпринимателя, который ранил двух молодых людей из травматического пистолета в одном из баров Барнаула. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Бокалы. Бар.
Бокалы. Бар.
Анна Зайкова

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого как оружие.

По данным следствия, в феврале 2018 года в бар зашла компания пьяных молодых людей. Из-за незначительного повода они начали конфликтовать с тремя мужчинами за столиком. Обвиняемый предприниматель встал из-за стола и ударил одного из конфликтующих, завязалась драка.

Один из участников инцидента применил газовый баллончик. Все посетители покинули бар. Предприниматель взял из своего автомобиля травматический пистолет и выстрелил в двух молодых людей, ранив одного из них в руку, а другого — в голову.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал частично, утверждая, что действовал в целях самообороны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка