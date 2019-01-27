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28 января
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Происшествия
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Барнаульца обманули на крупную сумму при покупке двигателя для автомобиля

В Барнауле мужчина хотел купить двигатель через интернет, но наткнулся на мошенников. Горожанин потерял 17 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Двигатель.
Двигатель.
СС0

Потерпевший оставил заявку на покупку двигателя для своего автомобиля на одном из сайтов. Там же он указал номер своего мобильного телефона.

Вскоре мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что у него есть нужная деталь. После этого продавец выслал на электронную почту барнаульца счет на оплату. Потерпевшей перевел 17 тысяч рублей и позвонил для уточнения деталей отправки товара. Телефон злоумышленника был выключен, связаться с продавцом не удалось.

Полицейские выяснили, что номер, с которого звонили мужчине, зарегистрирован в Московской области. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

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