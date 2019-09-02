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Происшествия

Барнаульца обманули при покупке телефона в несуществующем интернет-магазине

Житель Барнаула нашел в интернете объявление о продаже мобильных телефонов. Через некоторое время молодой человек увидел, что данный магазин удален, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. При этом парень уже успел перевести мошенникам деньги.

Банковская карта.
Банковская карта.
Jeshu John

Барнаулец сначала написал продавцу и договорился об оплате и отправке товара. Для этого ему необходимо было скинуть 16 тысяч рублей на карту. После того, как магазин удалили, молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию.

Теперь правоохранители устанавливают личности мошенников.

В полиции напоминают: будьте внимательными при совершении различных сделок в интернете. Проверяйте информацию с предложениями, поступающими от незнакомых лиц, не сообщайте им данные своих банковских карт.

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