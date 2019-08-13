Барнаульцы борются за жизнь собаки, попавшей в яму с гудроном

По словам горожан, собака пробыла в яме целые сутки и никто не пытался помочь. Потом на помощь все же пришли случайные мужчины. Отмывать собаку принялись добровольцы в приюте «Бусинка».
«А кто следующий? Опять животное или ребёнок? Спасатели потратили много сил и времени, чтобы достать собаку, но отмыть ее до сих пор не получилось и требуется помощь добровольцев», — рассказала одна из зоозащитниц.
По информации из приюта, многие барнаульцы откликнулись на просьбу о помощи: привезли 15 литров масла, постельное белье, лекарства.
Состояние пса стабильно тяжелое.
О том, как помочь волонтерам, можно узнать в группе приюта «Бусинка».