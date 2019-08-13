Барнаульцы борются за жизнь собаки, попавшей в яму с гудроном

В районе Барнаульского аэропорта 12 августа собака угодила в глубокую яму с гудроном, пишут в группе «Инцидент Барнаул». Неравнодушные жители помогли ей выбраться и уже второй день пытаются отмыть едкое вещество с шерсти и спасти жизнь животного.