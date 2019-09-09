Бедный Светик: бийчанку отдали под суд за обман ухажеров на сайте знакомств

21-летняя девушка из Бийска обманула нескольких человек, с которыми переписывалась на сайте знакомств, рассказали в алтайской полиции. В каждом случае девушке якобы не хватало денег и ухажеры без сомнений помогали незнакомке, не подозревая, что она может быть аферисткой.

Светик

Девушка зарегистрировалась на сайте знакомств осенью 2018 года под именем «Светик». В числе первых ей написал мужчина из Ростовской области. Светик пожаловалась новому знакомому, что в Бийск переехала совсем недавно, родственников у нее нет, из общежития выселяют, денег не хватает даже на еду и билет в родной город.

Ухажер пожалел бедного Светика и несколько дней подряд перечислял ей деньги на еду и даже решил оплатить транспортные расходы. Но как только финансы оказались на счету мошенницы, общение прервалось.

Катерина

Уже под ником «Катерина» девушка решила «развести» москвича. Для него история ее жизни звучала немного иначе: якобы живет она с тетей и готова в кратчайшие сроки переехать в столицу. Для того чтобы помочь девушке, мужчина перечислил ей порядка 30 тысяч рублей. После чего след Катерины простыл.

Нищая сирота и мать ребенка-инвалида

Подобным образом она обманула еще несколько человек. Кавалеру из Подольска сказала, что она сирота, работу потеряла и платить за жилье нечем. Потенциальный жених скинул ей на банковскую карту деньги на билет до Москвы, плюс на проживание в гостинице. В столице он ее так и не дождался. Также ни с чем мужчины из Новочеркасска и Феодосии.

Двум молодым людям из Москвы мошенница поведала историю о том, что у нее ребенок-инвалид и нужно дорогостоящее лечение. Мужчины не скупились и пополнили счет мошенницы почти на 40 тысяч рублей.

В отношении женщины правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас материалы передали в суд.