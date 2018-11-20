Бийчане требовали мужчину назвать пин-код карты и до смерти забили его кувалдой

Двух жителей Бийска обвиняют в разбое и убийстве. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в марте 2018 года в Бийске 32-летний обвиняемый возле одного из продуктовых магазинов познакомился с молодым человеком, которому предложил выпить в квартире знакомого. Там хозяин жилища и его друг заметили у нового приятеля ценности и захотели забрать их.

Мужчины в течение часа по очереди били потерпевшего кувалдой, требуя сказать пин-код от карты. От телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После этого приятели забрали два телефона, ноутбук и карту. Сумма ущерба превысила 19 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, 43-летний хозяин квартиры закопал тело нового знакомого в подвале дома. Труп обнаружили через месяц.

Во время предварительного следствия обвиняемые утверждали, что у них не было умысла на убийство. Они перекладывали вину друг на друга. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.