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Происшествия

Более 10 лет сотрудница «Алросы» исхитрялась выносить в трусах алмазы с предприятия

Сотрудница алмазной компании «Алросы» в Якутии за 13 лет вынесла в трусах алмазов на 300 млн рублей, пишет Readovka. Ранее сумму украденного оценивали в 22 млн.

Бриллианты производства "АЛРОСА".
Бриллианты производства "АЛРОСА".
altairegion22.ru

С 2006 года Елена Канунникова выносила в нижнем белье с работы алмазы, выяснило следствие. На складе она оставляла вместо них низкокачественное сырье — его она покупала у другого бывшего работника компании.

Канунникова передавала алмазы гражданину России и Грузии. Продажей занимался безработный москвич Владимир Гординский.

Женщину поймали в июне 2019 года. Сначала сообщалось, что она обокрала компанию на 22 млн рублей. Тогда при обысках нашли около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 каратов и 11 бриллиантов, пишет polit.ru.

Силовики изъяли более $2 млн и €500 тыс. наличными и ювелирные изделия известных мировых брендов, среди которых 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

Затем следователи задержали сообщников Канунниковой и покупателя алмазов.

Всем предъявили обвинения в краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней (ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 191 УК РФ).

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